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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Doğu Karadeniz, Ekonomi, Haber

Acente sahipleri, iç turizmde hareketliliği artıracak teşvikler bekliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 2021 turizm sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından iç turizmi hareketlendirecek teşvik ve destekler beklediklerini bildirdi.

25.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:16
Acente sahipleri, iç turizmde hareketliliği artıracak teşvikler bekliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 2021 turizm sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından iç turizmi hareketlendirecek teşvik ve destekler beklediklerini bildirdi.

Kantarcı, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRSAB Doğu Karadeniz Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda, turizm ve seyahat acentelerinin son durumu, ihtiyaçları ve gelecekle ilgili planlamalarının ele alındığını aktaran Kantarcı, "Bizler seyahat acenteleri olarak bu sürecin en kısa sürede normale dönmesini ve iş yerlerimizin bir an önce açılmasını özlemle bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke olarak tedbirlere uymamız durumunda mayıs sonu itibariyle bir kısım normalleşmenin olacağını açıklaması, bizlerin moralini biraz olsun yukarı yöne çevirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kantarcı, seyahat acentelerinin zor zamanlar geçirdiğine işaret ederek, "Destek paketinin ilk açıklanmasından sonra ihtiyaçları karşılamak için ilave destekler gelmekte. Sicil ve kredi limiti sorunu olanlarla geçen yıl kurulmuş seyahat acentelerimizin kredi kullanamama sorunu devam ediyor." bilgisini verdi.

"Haziran ortalarına doğru iç turizmde hareketlenme bekliyoruz"

İç turizmde haziran ortalarında hareketlenme beklediklerini bildiren Kantarcı, kayıpları minimize etmek için iş yapabilecekleri her hafta hatta her günün çok daha önemli hale geldiğini belirtti.

Kantarcı, dış turizmde ise şimdilik belirsizliğin sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"2021 sezonuna biraz olsun rahat ulaşabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iç turizmi artıracak ve teşvik edecek destek ve kolaylıklar bekliyoruz. Bu krizle sektörümüzde, başta seyahat alışkanlıkları, öncelikler ve tur tercihleri olmak üzere birçok değişiklikler bekliyoruz. Sağlık, hijyen ve izolasyon herkesin önceliği olacaktır. Bununla ilgili olarak Bakanımız turizm sektörü için sertifikasyon sürecini başlatacaklarını açıklamıştı. Dünyada salgının etkileri devam ettiği sürece, münferit seyahatler ve tur talepleri ön plana çıkacaktır. Büyük gruplar yerine butik gruplara, ailelere ve kişilere yönelik özel turların sayılarında artış olacak ve özel tur paketlerin sunumu seyahat acentelerimiz açısından önem kazanacaktır."

Bu durumun bölge için avantaj olacağını düşündüklerini belirten Kantarcı, doğa, dağcılık, trekking, fotosafari, yayla ve çiftlik gibi alternatif turizm çeşitlerine, konaklamalarda ise butik oteller, apart ve pansiyonlara talebin artacağını ifade etti.

Kantarcı, sezonun da ekim ortalarına kadar uzayacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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