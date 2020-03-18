Acemler trafik yükünden arındırılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Acemler trafik yükünden arındırılıyor - Haber
Mudanya, Bursa, İzmir, Güncel

Acemler trafik yükünden arındırılıyor

Bursa'da günlük ortalama araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'nın yükünü azaltmak için yaklaşık 3 ay önce Mudanya Kavşağı İzmir yolu bağlantı kolunu trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Acemler Kavşağı'nın Çevreyolu bağlantı koluna...

18.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:32
Acemler trafik yükünden arındırılıyor

Bursa'da günlük ortalama araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'nın yükünü azaltmak için yaklaşık 3 ay önce Mudanya Kavşağı İzmir yolu bağlantı kolunu trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Acemler Kavşağı'nın Çevreyolu bağlantı koluna 2 şerit daha ilave ediyor. Acemler Kavşağı'nda sürdürülen şerit genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlemeler tamamlandığında kavşağın çile olmaktan çıkacağını, düzenli bir trafik akışına sahne olacağını söyledi.


Bursa'da ulaşım meselesinin ortadan kaldırılması maksadıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler'in yükünü azaltacak bir çalışmanın daha startını verdi. Orhaneli Kavşağı, Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahalleleri, Akademik Odalar Yerleşkesi ve bölgedeki AVM'lerden çıkan araçların Acemler Kavşağı'nı kullanmadan İzmir yoluna bağlantılarını sağlamak için yapılan Mudanya Kavşağı dönüş kolu yaklaşık 3 ay önce trafiğe açılmıştı. Böylece Acemler Kavşağı'na gelen trafik yükünü bir miktar azaltan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çevre yoluna bağlantı için uzun kuyruklar oluşturan araç meselesine çare buluyor. İzmir istikametinden gelip, çevre yoluna bağlantı için Acemler Kavşağı'na dönen araçların kullandığı tek şeritlik dönüş kolu 3 şeride çıkarılıyor. Kavşak kolu çıkışında sinyalizasyon çalışması yapılarak trafik akışı sağlanacak ve trafik depolanma alanı kavşak kolu içinde yapılacak. Böylelikle çevre yoluna dönecek araçların oluşturduğu yoğunluk ortadan kalmış olacak.


Acemler'e nefes


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Kavşağı'nı kullanan araç sayısının 210 bini aştığını, bu yoğunluğu önlemek için farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Daha önce Mudanya Kavşağı'na ilave edilen dönüş konulunun bir miktar yoğunluğu azalttığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Acemler ile alakalı daha önce direksiyonel kol uygulamasından bahsetmiştik. Yaptığımız araştırma neticesinde gördük ki daha az maliyetle bu işi halledebiliyoruz. Burayı tek başına düşünmemek lazım. Acemler kadar Adliye Kavşağı da Yakın Doğu dönüş kolları da Ata Bulvarı'nın tamamlanması da önemli. Bunlar birbirine bağlı çalışmalar. Bu anlamda, Acemler'i rahatlatacak bir süreç belirledik. Bunlardan bir tanesi, 6 aşamalı plandan ilki olan Acemler Kavşağı'nın Kuzey Doğu aksı dönüş lupundaki şeridin 1'den 3'e çıkartılması işlemidir. Büyükşehir, BUSKİ ve UEDAŞ ekipleri aynı anda çalışıyor. Bir miktar trafik yavaşlıyor ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah, çalışmalar tamamlandığında Acemler'in çile olmaktan çıktığı bir ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Yetkililerin 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan İtalya Futbol Almanya
Şu an buradasınız: Acemler trafik yükünden arındırılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 12:48:41. #1.14#
title