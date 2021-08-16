Acemler'de trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Acemler Kavşağı Hayran Cadde-Oulu Cadde kesişiminde yapılacak kazı-dolgu, asfalt kaplama, alt yapı deplaseleri, bordur tretuvar ve parke çalışmaları sebebiyle bugün (pazartesi) saat 16: 00'dan itibaren yol aktarımı yapılacak.