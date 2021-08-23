Acemi sürücü iş yerine daldı
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Acemi sürücü iş yerine daldı

Acemi sürücü iş yerine daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada fren yerine gaza basan sürücü, aracıyla iş yerine daldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada fren yerine gaza basan sürücü, aracıyla iş yerine daldı.

Kaza gece 02.00 sıralarında Yeni Mahalle Kent Caddesi üzerinde meydana geldi.

16 AC 8563 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde bekleyen arkadaşını almak için duraklayan sürücü Taha Tayyip Saraçoğlu (21) o sırada fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobil cadde üzerinde bulunan piliç dükkanına daldı.

Genç sürücü kaza sonucu hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle büyük bir gürültü duyan vatandaşlar patlama olduğunu zannederek dışarı çıktı. Dükkanın içinde araçta kalan genç sürücüyü çevredeki vatandaşlar araç içinden çıkardılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevredeki patlamaya karşı güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü 112 acil servis ambulansında görevli ekipler tarafından ayakta tedavi edildi. İş yerinde ve araçta hasar oluştu. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Acemi sürücü iş yerine daldı
Acemi sürücü iş yerine daldı
Acemi sürücü iş yerine daldı
Acemi sürücü iş yerine daldı
Acemi sürücü iş yerine daldı
Acemi sürücü iş yerine daldı
Acemi sürücü iş yerine daldı
Acemi sürücü iş yerine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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