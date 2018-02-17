Acemi oto hırsızları araçları çalamadı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde acemi hırsızlar düz kontak yapıp çalmak istedikleri 4 aracı da kaçıramadan kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde Emirefendi mahallesi okul 2. Sokakta bulunan 55 NK 613 plakalı kamyonetin kapılarını açıp düzkontak yapıp kaçırmak istediler. Bu araçta başarılı olamayan oto hırsız ve hırsızlar 100 metre ileride Emirefendi 1 sokakta park halinde bulunan 55 NE 514 plakalı otomobilin kapılarını açıp aynı yöntemle çalmak istedeiler. Bundada başarısız olan oto fareleri Sanayi girişinde bulunan bir galerinde ki 57 DT 406 plakalı kamyonetin kapılartını açarak düzkontakla çalıştırdırdılar. Kamyonetle kaçmak isyen oto hırsızları 300 metre ileride Siteler Cami önünde yoldan çıkarak tartaya girdiler. Tarlaya giren kamyonete çıkartamayan şahıslar bu seferde 50 metre ileride bir iş yerinin önünde bulunan 55 NR 979 plakalı otomobilin caminı kırarak kapılarını açtılar. Otomobili çalıştıramayınca kaputu açıp çalıştyırmak istediler. Otomobilin aküsünün olmadığı gören oto fareleri olay yerinden kaçtılar. Sabah araçlarının kapılarını açık bulan araç sahipleri polise giderek şikayetci oldular. Asayiş Büro ekipleri ve olay yeri ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şimdi kaçan oto hırsı ve hırsızlarını yakalamak için çalışma başladı.

Olaylarla ilgili inceleme sürüyor.