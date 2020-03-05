Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

Genç ve acemi bir dedektifin yolu yanlışlıkla yerel bir üniversitede çalışan antropoloji hocasıyla kesişir. Hayırsever birisi tarafından desteklenen Nelly ile obsesif Simon kendilerini kanıtlamak için bir maceraya başlarlar. Simon bir kaşifin eski günlüğünü rehber alarak ilerlediği yolda, efsanevi yaratığın inine doğru ilerlerken Nelly, bilgeliği ile onu bir dizi tehlikeden kurtarmaya çalışacaktır.

Yönetmen: Pierre Greco, Nancy Florence Savard

Senaryo: Pierre Greco, André Morency

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon

Yapımcı Firma: Productions 10th Ave

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 24.05.2019



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Kaynak: InterSinema.com