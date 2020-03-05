Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak Filmi
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Genç ve acemi bir dedektifin yolu yanlışlıkla yerel bir üniversitede çalışan antropoloji hocasıyla kesişir. Hayırsever birisi tarafından desteklenen Nelly ile obsesif Simon kendilerini kanıtlamak için bir maceraya başlarlar. Simon bir kaşifin eski günlüğünü rehber alarak ilerlediği yolda, efsanevi yaratığın inine doğru ilerlerken Nelly, bilgeliği ile onu bir dizi tehlikeden kurtarmaya çalışacaktır.
Yönetmen: Pierre Greco, Nancy Florence Savard
Senaryo: Pierre Greco, André Morency
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon
Yapımcı Firma: Productions 10th Ave
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 24.05.2019
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Kaynak: InterSinema.com