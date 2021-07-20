Acemi kasapların sayısı 110'a ulaştı

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk günü kurban keserken yaralananların sayısı 110'a ulaştı.

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk günü kurban keserken yaralananların sayısı 110'a ulaştı.

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının kılınması ile kurban kazaları da görülmeye başlandı. Kurban kesim işleminin başladığı ilk saatlerden itibaren yanlışlıkla kendini kesen, kurbanlık tarafından tepilen veya acemi bir kasap tarafından kesilenler hastanelerin yolunu tuttu. İlk günde öğle saatlerinde yaralananların sayısı 110'a kadar ulaştı. Bayram dolayısı ile acil servislerdeki personel azlığı işleri biraz güçleştirdi. Kazazedeler tedavi için beklemek zorunda kaldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı