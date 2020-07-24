Acemi kasaplara eğitim Acemi kasaplara eğitim Kurban Bayramında yaşanan kesim kazalarının ve hastalıkların önüne geçmek için 60 kursiyere uygulamalı kurban kesim eğitimi verildi Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açılan uygulamalı kurban kesim kursuna...

Acemi kasaplara eğitim

Kurban Bayramında yaşanan kesim kazalarının ve hastalıkların önüne geçmek için 60 kursiyere uygulamalı kurban kesim eğitimi verildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açılan uygulamalı kurban kesim kursuna katılan kursiyerler, kurbanın dini vecibelere göre kesilmesinin yanı sıra kurbandan insana geçebilecek hastalıklar konusunda eğitim aldı.

Kozan Halk Eğitim Merkezinde 60 kişinin katıldığı kursta, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, kurbanın İslamiyet'teki yeri ve kurban kesim işlemleri olmak üzere toplam üç modül halinde 20 saatlik kurban kesim kursu verildi.

İlçe Müftüsü Celil Karaca, İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi Kemal Bozlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mahmut Bektaş'tan eğitimlerini aldı.

Uygulamalı eğitimler ile kurban kesimi ve etlerin parçalanması konunda bilgiler aktarılırken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, "Sağlık uzmanımız, ilçe müftümüz ve iş sağlığı uzmanlarımız ile uygulamalara geçtik. Kurban Bayramı öncesini nerede kime kestireceğim tartışmaları olur. Vatandaşlarımız kurbanlarımızı kestirirken dini vecibelere uygun ve kazalar olmadan bayramlarını gerçekleştirmeleri için bu kursu açtık ve katılımcılara bu kursumuzu verdik" dedi.

Kasap ve kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler kursa yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerlerden Selami Meriç, "Adana'dan bu kursa katılıyorum. Bu dini vecibemizi yerine getirirken teorik ve pratik olarak kurban kesmeyi öğrendik" dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Kemal Bozlu kurbandan insana geçecek hastalıklara karşı uyarıda bulunduklarını belirterek, "Kurbanların sağlıklı bir şekilde kesilmesi zoonoz hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekmekte. Kursiyerlerimizi mantar, şarbon, korona virüs konusunda bilgilendirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA