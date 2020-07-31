Acemi kasaplar yine kendini kesti
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Acemi kasaplar yine kendini kesti

Acemi kasaplar yine kendini kesti -Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendine zarar veren acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı -Sabah saat 08.30'dan 09.

31.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:24

Acemi kasaplar yine kendini kesti

-Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendine zarar veren acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı

-Sabah saat 08.30'dan 09.30'a kadar kadar kamu ve özel hastanelere yaralanan yaklaşık 40 acemi kasap başvurdu

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı.

Elini kesen bir vatandaş ise basın mensubunun, "Siz usta kasaba benziyorsunuz nasıl kestiniz" sorusuna "Usta kasaplarda elini kesebiliyor" dedi. Bir kadın ise kurban kesenlere bıçakları hazırlarken elini kestiğini söyledi.

Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken bir vatandaşın burnundan yaralı olması dikkat çekti.

Saat 08.30'dan 09.30'a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 40'a yakın yaralının geldiği öğrenildi.

Acemi kasaplar yine kendini kesti

Kaynak: İHA

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