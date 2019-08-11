Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.
11.08.2019 09:24
Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.
Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.
Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA