Acemi kasaplar kendilerini kestiler
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Acemi kasaplar kendilerini kestiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Acemi kasaplar kendilerini kestiler Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.

Acemi kasaplar kendilerini kestiler

SAMSUN - Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.

Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular. Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.

Acemi kasaplar kendilerini kestiler
Acemi kasaplar kendilerini kestiler
Acemi kasaplar kendilerini kestiler
Acemi kasaplar kendilerini kestiler
Acemi kasaplar kendilerini kestiler
Acemi kasaplar kendilerini kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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