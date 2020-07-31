Acemi kasaplar kendilerini kesti Acemi kasaplar kendilerini kesti Erzurum'da kurban bayramının ilk gününde acemi kasaplar yine kendini kesti.

Acemi kasaplar kendilerini kesti

ERZURUM - Erzurum'da kurban bayramının ilk gününde acemi kasaplar yine kendini kesti.

Mezbahana yerine kurbanlarını kendi imkanları ile kesmeye kalkışan acemi kasaplar sabahın ilk saatlerinden itibaren hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdular. Kimi kaçan kurbanını tutmaya çalışırken elini ayağını kırarken kimi vatandaşlarda kurban kesimi sırasında ellerini kestiler. Yaralı olarak acil servislere gelen vatandaşlar yapılan müdahalelerinin ardından evlerinin yolunu tuttular. Erzurum'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi hastanelerinin acil servislerine yaklaşık 50 kişi müracaat etti.

Kaynak: İHA