Acemi kasaplar kendilerini kesti
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Acemi kasaplar kendilerini kesti

Acemi kasaplar kendilerini kesti Kurbanlık keserken kendini yaralayan Faik Toygar: "Hep haberlerde seyrediyorduk böyle durumları demek ki bizde haber olacakmışız" Sakarya'da, kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

31.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:01

Acemi kasaplar kendilerini kesti

Kurbanlık keserken kendini yaralayan Faik Toygar: "Hep haberlerde seyrediyorduk böyle durumları demek ki bizde haber olacakmışız"

SAKARYA - Sakarya'da, kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastaneye akın etti. Kurban kestiği esnada yaralanan Faik Toygar, "Hep haberlerde seyrediyorduk böyle durumları demek ki bizde haber olacakmışız" dedi.

Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının ardından kesim yerlerine giden bazı vatandaşlar, kazayla kendilerini keserek yaraladı. Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlar ile doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesiminde yaralanan vatandaşlar soluğu acil serviste aldı.

Bayramın ilk günü, bıçak, satır ve baltayla dikkatsizlik ve acemilik sonucunda kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa İlkyardım Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ilçe hastanelerinin acillerine başvurdu.

27 yıldır bu işle uğraşıyorum

Kurbanlık keserken kendini yaralayan ve 27 yıldır kasap olduğunu belirten Faik Toygar, "27 yıldır bu işle uğraşıyorum. Nasip böyleymiş olacağı varmış. Hep haberlerde seyrediyorduk böyle durumları demek ki bizde haber olacakmışız" diye konuştu.

Acemi kasaplar kendilerini kesti

Kaynak: İHA

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