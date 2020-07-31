Acemi kasaplar kendilerini kesti
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Acemi kasaplar kendilerini kesti

Acemi kasaplar kendilerini kesti Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.

31.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:39

Acemi kasaplar kendilerini kesti

SAMSUN - Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.

Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile sürüklemeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılıp tedavi altına alındılar. Acemi kasapların her yıl olduğu gibi bu yıl de kendilerini kesmeleri aciline akın ettiler.

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular.

Acemi kasaplar kendilerini kesti

Kaynak: İHA

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