Acemi kasaplar hastaneye koştu
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Acemi kasaplar hastaneye koştu

Acemi kasaplar hastaneye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Çorum'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. Kurban kesimi sırasında 2 kişinin parmağı koptu.

Sabah saatlerinden başlayarak saat 12.00'a kadar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 200'ün üzerinde vatandaşın kurban kesimi esnasında yaralandıkları için başvurduğu öğrenildi.

Öte yandan kurban kesimi esnasında iki kişinin de parmağı koptu. Kopan parmaklarını buz ile muhafaza altına alan iki kurbancı, kendi imkanları ile hastaneye gelerek acil serviste müdahaleye alındı. - ÇORUM

Acemi kasaplar hastaneye koştu
Acemi kasaplar hastaneye koştu
Acemi kasaplar hastaneye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi! O anlar kamerada
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi! O anlar kamerada
Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
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