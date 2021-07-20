Acemi kasaplar hastaneye koştu
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Acemi kasaplar hastaneye koştu

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Güncel

Acemi kasaplar hastaneye koştu Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Acemi kasaplar hastaneye koştu

ADIYAMAN - Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de, olduğu gibi Adıyaman'da da, acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi. Bazı vatandaşlar ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandı. Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acemi kasaplar hastaneye koştu
Acemi kasaplar hastaneye koştu
Acemi kasaplar hastaneye koştu
Acemi kasaplar hastaneye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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