"Acemi kasaplar" hastaneye koştu BAYRAM nedeniyle kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar hastanelere koştu.

BAYRAM nedeniyle kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar hastanelere koştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar, kurban kesimi yaparken kendilerini de yaraladı. Bazı vatandaşlar, yaralı halde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline koştu. Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra çıkan bir vatandaş, "Kurban kazası. Kurban keserken bıçak geldi" dedi. Şu ana kadar kurban keserken yaralanan 18 kişinin hastanenin aciline başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA