Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu - Gaziantep/

GAZİANTEP

Acil önüden detaylar

Acilden çıkan acemi kasap Kadir Şimşek ile röportaj

Hastaneden taburcu olan 17 Dikiş atılan Hanım Dilek ile röportaj

TRABZON

Hastaneden dış görüntü

Yaralanan Hasan Öztürk'ün konuşması

Yaralanan vatandaşın hastaneye gelmesi GAZİANTEP/TRABZON - Gaziantep ve Trabzon'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar", hastanelerde yoğunluk oluşturdu.