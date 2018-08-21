Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu - Gaziantep/
GAZİANTEP Acil önüden detaylar Acilden çıkan acemi kasap Kadir Şimşek ile röportaj Hastaneden taburcu olan 17 Dikiş atılan Hanım Dilek ile röportajTRABZON Hastaneden dış görüntü Yaralanan Hasan Öztürk'ün konuşması Yaralanan vatandaşın hastaneye gelmesi GAZİANTEP/TRABZON - Gaziantep ve...
GAZİANTEP
Acil önüden detaylar
Acilden çıkan acemi kasap Kadir Şimşek ile röportaj
Hastaneden taburcu olan 17 Dikiş atılan Hanım Dilek ile röportaj
TRABZON
Hastaneden dış görüntü
Yaralanan Hasan Öztürk'ün konuşması
Yaralanan vatandaşın hastaneye gelmesi GAZİANTEP/TRABZON - Gaziantep ve Trabzon'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar", hastanelerde yoğunluk oluşturdu.