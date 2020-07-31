"Acemi kasaplar" hastanelik oldu - BURSA
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu - BURSA

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te toplam 212 kişi, kurban keserken yaralanarak, hastanelik oldu.

31.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:57

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te toplam 212 kişi, kurban keserken yaralanarak, hastanelik oldu.

Bursa ve ilçelerinde, kurbanlarını kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 89 kişi, hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'de de kurban kesimi sırasında yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavisi yapılan 40 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Kütahya'da 46, Çanakkale'de 20 ve Bilecik'te 17 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu - BURSA

Kaynak: AA

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