Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Acemi kasaplar hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Acemi kasaplar hastanelik oldu Van'da, kurban keserken kendini yaralayan 41 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Acemi kasaplar hastanelik oldu

VAN - Van'da, kurban keserken kendini yaralayan 41 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Van'da bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Fatma Topbaş Subak, yaralılardan durumu ağır olan üç kişinin tedavi altına alındığını ifade ederken, diğer yaralıların ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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