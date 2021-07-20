"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Hastaneden görüntü Kurban keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi - Sivas Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma...

Hastaneden görüntü

Kurban keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi - Sivas

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Yaralılardan bir çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda yaralının tedavisi ise devam ediyor.

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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