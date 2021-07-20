İç Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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İç Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi edildi.

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi edildi.

Kayseri'de sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, özel araçlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Bıçak kesiğinin yanı sıra hayvanın boynuz ve tekme darbesiyle yaralanıp hastaneye başvuran acemi kasaplardan bazıları ayakta tedavi edildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Yaralanan yaklaşık 40 "acemi kasap"tan bazıları ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, vatandaşların kurbanlarını Kırıkkale Belediyesince belirlenen yerlerde kestiği görüldü.

-Yozgat

Yozgat'ta kurban kesilmesi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasapla, hastane acil servislerine müracaat etti.

Yozgat Şehir Hastanesine öğleye kadar çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap gelirken, kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaş da yoğun bakım servisine yatırıldı.

Sivas

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralanan 20 kişi, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Yaralılardan bir çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Nevşehir

Nevşehir'de kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu. Yaralanan vatandaşların bazıları hastaneye kendi imkanlarıyla gelirken bazıları ise ambulansla getirildi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 27 acemi kasap ayakta tedavi edildi.

İç Anadolu'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
İç Anadolu'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
İç Anadolu'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
İç Anadolu'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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