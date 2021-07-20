"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Malatya'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Malatya'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Kentte kurban kesimi esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Kurban kesimi esnasında bacağı kesilen Hasan Kaygusuz, acil servis çıkısında "Kurbanın ortaklarından biri bıçağı arka cebine koymuştu, yanından geçerken ayağa kalktı, bıçak alttan bacağımı kesti." diye konuştu.

Kendini yaralayanlardan Mahmut Özbek, "Aniden bıçak vurdum ne olduğunu bende anlayamadım, kendimi hastanede buldum. Allah kimseye böyle bir dert vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş