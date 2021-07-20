Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu Kırıkkale'de kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 28 kişi hastaneye başvurdu.
Acemi kasaplar hastanelik oldu
KIRIKKALE - Kırıkkale'de kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 28 kişi hastaneye başvurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar, hastanelere başvurdu. Kırıkkale'de bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 28 kişi hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay