"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kurban keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi Vatandaşın konuşması KAYSERİ - Kayseri'de kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı.

Kurban keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi

Vatandaşın konuşması KAYSERİ - Kayseri'de kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı.

Bayram namazından sonra kurban kesimine geçen vatandaşlardan yaralananlar Kayseri Devlet Hastanesine gelerek tedavilerini yaptırdı.

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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