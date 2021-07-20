"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Kurban keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi Vatandaşın konuşması KAYSERİ - Kayseri'de kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı.
Kurban keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi
Vatandaşın konuşması KAYSERİ - Kayseri'de kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı.
Bayram namazından sonra kurban kesimine geçen vatandaşlardan yaralananlar Kayseri Devlet Hastanesine gelerek tedavilerini yaptırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil