"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Rize, Giresun, Ordu, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 193 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Rize, Giresun, Ordu, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 193 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Rize'de 99 kişi bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Yaralılardan 5'i Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, diğerlerinin tedavisi ayakta yapıldı.
Giresun
Giresun'da da kurban kesimleri sırasında 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere başvurdu.
Yaralıların tamamı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ordu
Ordu'da kurbanlıklarını keserken yaralanan 20 kişi hastanelere başvurdu.
Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi.
Artvin
Artvin'de 42 kişi Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralandı.
Kentteki hastanelere başvuran vatandaşlardan 40'ı taburcu edildi, 2'si tedavi altına alındı.
Gümüşhane ve Bayburt
Gümüşhane'de kurban keserken yaralanan 9 kişiden 7'si ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Bayburt'ta da kurban kesimi sırasında hafif yaralanan 11 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA