"Acemi kasaplar" hastanelik oldu Adana'da bazı vatandaşlar, kurban kesmeye çalışırken yaralanarak hastanelik oldu.

Adana'da bazı vatandaşlar, kurban kesmeye çalışırken yaralanarak hastanelik oldu. Adana'da bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan 78 kişi, kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yüreğir Devlet Hastanesine gelen Mahsum Arıcı, gazetecilere "Koyun keserken bıçakla elimi kestim. Vallahi usta kasap da olsan kesebiliyorsun." dedi. Kaynak: AA