Acemi kasaplar hastanelik oldu KOCAELİ, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

KOCAELİ, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Kurbanlık keserken ya da parçalarken yaralanan kişiler hastanelik oldu. Kocaeli'de 163, Sakarya'da 92, Zonguldak'ta 24, Düzce'de 34, Bolu'da 25, Karabük'te 20 ve Bartın'da 17 kişi ellerinde, kollarında ve bacaklarında oluşan kesikler nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaralılar, müdahalelerinin ardından evlerine gönderildi.

Kaynak: DHA