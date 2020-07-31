"Acemi kasaplar" hastanelik oldu Kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı.

Kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı.

Samsun'da bayram namazının ardından belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurban keserken kazayla ellerinden ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kurbanlık hayvanları kesmek için yatırmak isterken kurbanın altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu.

Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan 53 acemi kasabın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA