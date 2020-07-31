"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.

31.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:09

Kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Kentte, bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 36 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu.

Bıçak darbesiyle yaralananların ellerini çeşitli bezlerle sardığı görüldü.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: AA

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