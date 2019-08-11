Acemi kasaplar hastanelik oldu

11.08.2019 16:16

Amasya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Amasya'da kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan "acemi kasaplar", hastanede yoğunluk oluşturdu.

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaralayan 65 kişi hastaneye başvurdu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen "acemi kasaplar"ın tedavisi yapıldı.

Kurban kesimi sırasında parmağını koparan Vahdet Öztürk, bir anlık dikkatsizlikten bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Yıllardır kurbanını kendisi kestiğini, başına ilk defa böyle bir olay geldiğini vurgulayan Öztürk, "Kendimize çok güvendiğimiz için elimizi kestik. Bir parmağım kesik, bir parmağım koptu, geri diktiler. Benim tavsiyem bu iş şakaya gelmez kurban keserken çok dikkatli olmalı herkes." dedi.

Kaynak: AA