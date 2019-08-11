"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

11.08.2019 11:03

Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kırklareli'nde, bıçakla yaralanan 5 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köçer Çetintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçak ile elini kestiğini söyledi.

Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımı ile hastaneye geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA