Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan bin 782 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayramın ilk gününde saat 13.30 itibarıyla yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan bin 782 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Sakarya'da 100, Kocaeli'de 70, Zonguldak'ta 11, Bolu'da 15, Düzce'de 12, Bartın'da 24 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelere başvurdu.

Gaziantep'te 76, Kahramanmaraş'ta 40, Malatya'da 100, Adıyaman'da 24, Şanlıurfa'da 84 "acemi kasap", tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 7, Samsun'da 83, Kayseri'de 120, Kırıkkale'de 90 kişi hastanelik oldu.

Çorum'da yaralanan 54, Tokat'ta 85, Amasya'da 57 kişi, hastanelerde tedavi edildi.

Denizli'de 122, Aydın'da 60, Manisa'da 30, Antalya'da 55, Muğla'da 20, Burdur'da 41 ve Isparta'da 10 kişi hastanelere müracaat etti.

Erzurum'da 50, Ağrı'da 25, Iğdır'da 18, Kars'ta 40, Erzincan'da 27, Ardahan'da 12 kişi, kurban keserken yaralanınca soluğu hastanede aldı.

Eskişehir'de 113, Yalova'da 23, Kütahya'da 84 kişi hastanelere başvurdu.