Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Amasya'da kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaralayan 57 kişi hastaneye başvurdu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen acemi kasapların tedavisi yapıldı.

Kurban keserken yanlışlıkla baş parmağını kestiren Halil İbrahim Akdeniz, bir anlık dikkatsizlikten bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

İşi her zaman profesyonellere bırakmak gerektiğine değinen Akdeniz,

"Kendi kurbanımız vardı kasaba yardım ediyordum. Tutmuş olduğumuz kasabın dikkatsizliği üzerine bıçağı elime vurdu. Tabi istemeyerek oldu istem dışı. Kurbanımız yarıda kaldı. Eğer kurban kesmeyi bilmiyorsanız lütfen bu işlere kalkışmayın. Bu işin profesyonelleri var onlara devredelim onlar yapsın bu işi." diye konuştu.