Acemi Kasaplar" Hastanelik Oldu

KAYSERİ/SİVAS/ Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de kurbanlık keserken yaralananlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazının ardından kurban kesme telaşına giren ve kendilerini yaralayanlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

El ve ayak gibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, acil serviste yoğunluğa neden oldu.

Hastanenin acil servisine 120 kişinin geldiği öğrenildi.

Sivas'ta da vatandaşlardan bazıları hayvanların darbesi sonucu, bazıları ise kesici aletlerle yaralandı.

Özel araçları veya ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine gelen "acemi kasaplar"ın çoğu, ayakta tedavi oldu.

Kırıkkale'de ise sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde yoğunluğa neden oldu.



Yaralanan 90'a yakın kişiden bir kısmı ayaktaki tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.