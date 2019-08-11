Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Eskişehir'de Kurban Bayramının ilk saatlerinde yaralanan onlarca vatandaş hastanelere akın etti.

11.08.2019 12:15
Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Eskişehir'de Kurban Bayramının ilk saatlerinde yaralanan onlarca vatandaş hastanelere akın etti.

Bayram namazı sonrasında kurbanlık kesimine başlayan çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yakınlarının yardımı ile Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere giden vatandaşların tedavileri kısa sürede tamamlanarak, gönderildi. Eskişehir Şehir Devlet Hastanesi'ne gelen yaralı vatandaşlardan Faruk Çalışkan, kaza sonucunu elini kestiğini belirterek, "Tedavim tamamlandı. Gidip kaldığım yerden devam edeceğim. Bir daha kesmemek için daha dikkatli çalışacağım" dedi.

Alınan bilgiye göre, kesim işleminin başlamasının ardından öğle saatlerine kadar yüzden fazla vatandaşın kesi tanısı ile hastanelere başvurdukları öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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