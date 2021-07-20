Acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Acemi kasaplar hastanelere akın etti

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Sağlık

Acemi kasaplar hastanelere akın etti Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık yerine kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık yerine kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar kendilerini yaralayınca soluğu hastanede aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerini kesen acemi kasaplar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümü'ne gelerek tedavi oldu.

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. İlk günde devlet hastanesi ve özel hastanelere başvuran kasap sayısının 114 olduğu öğrenildi.

Namık Kemal Mahallesinde 58 yaşındaki Mehmet Üstün, danayı kesmek isterken hayvan can havliyle çırpınınca calaskardan aşağı düşerek kasabın elini doğramasına neden oldu.

Yaralı vatandaş, "Dana düşünce elimin içindeki dönen bıçak, elimi doğradı, yapacak bir şey yok" dedi.

Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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