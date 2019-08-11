Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

11.08.2019 11:43
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Bazı kasaplar da yaralarını saklamaya çalışırken görüntülendi. Kurban keserken yaralanmalardan dolayı 80 kişi Sivas Numune Hastanesi acil servisine başvurdu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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