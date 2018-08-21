Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

GAZİANTEP'te, bayramda kurban kesmek isteyen çok sayıda kişi kazayla kendisini yaralayınca hastanelere koştu.

Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

GAZİANTEP'te, bayramda kurban kesmek isteyen çok sayıda kişi kazayla kendisini yaralayınca hastanelere koştu.

Gaziantep'te bayram telaşı, sabah erken saatlerde camilerde kılınan namazın ardından başladı. Kesimlerin başlamasının ardından kendisini yaralayan birçok acemi kasap hastanelere koştu. Hayvanları keserken zor anlar yaşayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - Gaziantep

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