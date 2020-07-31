"Acemi kasaplar" hastanelerde yoğunluk oluşturdu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli Devlet Hastanesi acil servisi Yaralı vatandaşlar "Acemi kasaplar" hastanelerde yoğunluk oluşturdu Denizli'de 96 kişi kurban keserken, et doğrarken yaralandı Kurban Bayramı'nın ilk gününde Denizli'de 96 kişi, kurban keserken, et doğrarken yaralandı.
31.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:53
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Denizli Devlet Hastanesi acil servisi
Yaralı vatandaşlar "Acemi kasaplar" hastanelerde yoğunluk oluşturdu
Denizli'de 96 kişi kurban keserken, et doğrarken yaralandı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Denizli'de 96 kişi, kurban keserken, et doğrarken yaralandı.
DENİZLİ - Kesim işleminin başlamasıyla kendini kazara yaralayan "acemi kasaplar" nedeniyle Denizli'de hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA