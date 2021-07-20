Acemi kasap elini kesti
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Acemi kasap elini kesti

Acemi kasap elini kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurbanlar kesilmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurbanlar kesilmeye başladı. Köyde kurban kesen acemi bir kasap, elini keserek hastanelik oldu.

Kurban Bayramının başlamasıyla acemi kasaplar da kendini göstermeye başladı. Siverek ilçesinde kurban kesmeye çalışan bir kişi elini kesti. Elini kesen vatandaş, kurbanın başından ayrılarak, kanayan ellerini sarmaya çalıştı.

Kurban keserken elini yaralayan vatandaş, "Acemi kazası. Allah için kurban kestik. Elimizi de kestik. Acilen hastaneye gitmem lazım" dedi. - ŞANLIURFA

Acemi kasap elini kesti
Acemi kasap elini kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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