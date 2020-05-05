Acemi hırsız aynı yere 4'üncü kez gelince yakalandı
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Acemi hırsız aynı yere 4'üncü kez gelince yakalandı

Acemi hırsız aynı yere 4'üncü kez gelince yakalandı
05.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:43

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 3 gün üste üste gelerek el arabasıyla 8 hurda klima ünitesini çalan hırsız yeniden gelince yakayı ele verdi.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 3 gün üste üste gelerek el arabasıyla 8 hurda klima ünitesini çalan hırsız yeniden gelince yakayı ele verdi. Bu kez kablo çalan hırsız güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, AÜ Ziraat Fakültesi çiftlik bölgesindeki depoda meydana geldi. Sabah saatlerinde atık malzemelerin biriktirildiği depoya gelen görevliler, 8 atık klima ünitesinin yerinde olmadığını farketti. Depo etrafında inceleme yapan görevliler, arka bölümdeki metal saçların kaldırıldığını ve etrafta klimaların olduğunu gördü. Bunun üzerine görevliler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede hırsızın metal saçı kaldırıp klima ünitelerini dışarıya çıkardığını belirledi. Hırsızların buradan el arabasına yüklediğini klimaları önce çiftliğin dikenli telinden dışarı çıkardığı, daha sonra yaklaşık 300 metre taşıyarak üniversite yerleşkesinin dış tel örgüsüne ulaştırdığı tespit edildi. Tel örgüleri kesip 8 klima ünitesini Hürriyet Caddesi'ne çıkaran hırsızların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 gece de gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızların depodan çıkardıkları 7 klimayı ise el arabası ile dışarıda bıraktıkları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, bırakılan klima üniteleri üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

"Güvenlik görevlileri yakaladı"

Üniversitenin güvenlik görevlileri de bölgeyi takibe aldı. Güvenlik kameralarını da titizlikle incelemeye başlayan güvenlik görevlileri şüpheli birinin sırtında çuvalla depo yakınında dolaştığını gördü. Hemen deponun olduğu yere gelen çok sayıda güvenlik görevlisi şüpheliyi takibe aldı. Güvenlik görevlilerini fark eden T.C, çuvalı atıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu T.C, yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi.

"Kameralara yansıdı"

Öte yandan şüphelinin sırtında çuvalla depo etrafında dolaşması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir diğer kamera görüntüsünde şüphelinin gece yüzünde maske ile depo içine girdiği ve üniteleri karıştırdığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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