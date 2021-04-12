Acemi erler yemin etti
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Acemi erler yemin etti

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Acemi erler yemin etti

Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda acemi erler yemin etti.

Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda acemi erler yemin etti.

Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törende 2001/1-3 tertip acemi erler 3. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda almış oldukları 2 haftalık eğitimin ardından yemin ederek vatani hizmetlerini yapmak üzere birliklerine dağıtıldı.

Yemin törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılmadı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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