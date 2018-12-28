Acemi Erler Yemin Etti

Samsun ve Tokat'ta acemi eğitimlerini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Bafra Yeni Spor Salonu'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan 373. kısa dönem 95 er için yemin töreni düzenlendi.



Törende askerliği sürecinde başarı elde edenlere çeşitli hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, her Türk gibi askerlik görevini ifa etmek üzere birliklerine katılanların üç haftalık eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Vatan ve millet uğruna canlarını feda edeceklerini haykırarak laik cumhuriyeti her ne pahasına olursa olsun koruma ve kollama azmiyle şehit kanlarından oluşmuş al bayrak ve silah üstüne el koyarak ant içtiklerini anlatan Ağaoğlu, "Unutmayın ki Anadolu'yu asırlardır bizlere vatan yapmış, bu uğurda kanını akıtarak şehit olmuş bir milletin evlatlarıyız. Dün olduğu gibi bugün de içte ve dışta hiçbir güç, sizi birbirinizden kopartamaz ve güzel vatanımızı parçalayamaz." dedi.



Daha sonra yemin eden askerler ile aileleri bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yemin törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile daire amirleri ve askerlerin yakınları katıldı.

Tokat

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevlerini yapan 1998/4 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nın tarihçesi okundu.



Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, burada yaptığı konuşmada, edilen yeminin aziz Türk milletine sadakatle hizmet, emirlere ve amirlere mutlak itaat ve değerlere gönülden bağlı kalınması yemini olduğunu söyledi.



Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimi tamamlayan bin 500 er ant içti.



Törene Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA