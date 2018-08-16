Acemi Erler Yemin Etti

Samsun ve Tokat'ta acemi eğitimini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 1998/3 tertip 54 jandarma ile 565 er ve erbaş, yemin etti.

Birliğe erken teslim olan er, yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 4 asker babasına da katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, yemin eden Mehmetçik'in yeminine bağlı kalarak vazifeyi namus bilerek çalışacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Üstün, Türk ulusunun daima hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını vurgulayarak, "Bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz çocuklarınıza torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Çoğunluğunu er ve erbaşların oluşturduğu müzik grubu, verdiği mini konserde asker aileleri ve katılımcıları hem duygulandırdı hem de eğlendirdi.

Tören, resmi geçidin ardından askerlerin aileleriyle kucaklaşmasıyla sona erdi.

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve protokol üyeleri katıldı.



Tokat

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevlerini yapan 1998/3/1 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nın tarihçesi okundu.

Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, burada yaptığı konuşmada, edilen yemin ile askerlerin Türk milletine sadakatle hizmet, emirlere ve amirlere mutlak itaat edeceklerini, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan ettiğini anlattı.

Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimi tamamlayan bin 520 er ant içti.

Spor dallarında dereceye giren askerlere Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan tarafından hediyeler verildi.

Törene protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.