Acemi Erler Yemin Etti

Eskişehir'de temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Eskişehir Jandarma Komutanlığında 370. kısa dönem 106 er için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Temel eğitimlerini tamamlayan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların başında yemin etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk milletinin, geçmişte kurduğu görkemli medeniyetlerle tarihe yön veren ve tarih yapan, yazan bir millet olduğunu söyledi.

Türk milletini tarihe yön veren konumuna taşıyan unsurların başında etkin, caydırıcı, saygın ve güçlü bir orduya sahip olmasının geldiğini ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Üstün vasıfları ve şanlı bir geçmişi bulunan Türk ordusu, sahip olduğu yetişmiş insan gücü, üstün teknolojik donanımı ve modern teçhizatı ile bugün de dünyanın sayılı orduları arasında yer almaktadır. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kusursuz planlama, harekatta kullanılan yerli ve milli mühimmatlar, Türk askerinin cesareti ve profesyonelliği neticesinde ulaşılan parlak bir zafer ile dosta güven, düşmana korku verilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücü tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir."

Çakacak, küresel ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen büyümesini aralıksız sürdüren Türkiye'nin dünya genelinde ağırlığını her geçen gün arttırdığına dikkati çekerek, "Özellikle savunma sektöründe dışa bağımlılığımız her geçen gün azalmaktadır. Günümüzde ülkemiz modern silah ve teçhizatlarını kendisi üretir, hatta ihraç eder konuma gelmiştir. Bu, bizim için tarifsiz bir gururdur." dedi.

Askerler, yemin töreninin ardından aileleriyle bir araya geldi. Bu sırada bazı askerler ve yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile öteki ilgililer katıldı.