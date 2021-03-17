Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler
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Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler

17.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:10
Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2001/1-1 tertip acemi erler için And İçme Töreni düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2001/1-1 tertip acemi erler için And İçme Töreni düzenlendi.

Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığındaki törende atış, spor ve eğitimde birinci olan üç Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin eden Mehmetçikler, vatani görevlerini yerine getirmek üzere kanun ordusunun birer neferi olarak jandarma teşkilatının saflarında yerlerini aldı. - ESKİŞEHİR

Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler
Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler
Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler
Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler
Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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