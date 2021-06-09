Acemi eğitimini tamamlayan erler ant içti
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Acemi eğitimini tamamlayan erler ant içti

Acemi eğitimini tamamlayan erler ant içti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda acemi görevini tamamlayan erler ant içti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda acemi görevini tamamlayan erler ant içti.

Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığında 2001/2-2 tertip acemi erlere 'Ant İçme Töreni' düzenlendi. Törende Atış, spor ve eğitimde birinci olan üç Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler, vatani görevlerini yerine getirmek üzere jandarma teşkilatının saflarına katıldı. - ESKİŞEHİR

Acemi eğitimini tamamlayan erler ant içti
Acemi eğitimini tamamlayan erler ant içti
Acemi eğitimini tamamlayan erler ant içti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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