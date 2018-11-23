Acemi Askerler Yemin Etti

SAMSUN/ Samsun ve Tokat'ta acemi eğitimini tamamlayan askerler, törenle yemin etti.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 1998/4 tertip ile 373. kısa dönem 1070 er ve erbaş için yemin töreni düzenlendi.

Birliğe erken teslim olan erler, yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 3 asker babasına da katılım belgesi verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, yemin eden Mehmetçik'in yeminine bağlı kalarak vazifeyi namus bilerek çalışacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını vurgulayan Üstün, "Türk askeri olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Silahlı Kuvvetlerimiz, en genç Mehmetçikleri olan sizlere güveniyor." dedi.

Çoğunluğunu er ve erbaşların oluşturduğu müzik grubu, verdiği mini konserde asker aileleri ve katılımcıları hem duygulandırdı hem de eğlendirdi.

Tören, resmi geçidin ardından askerlerin aileleriyle kucaklaşmasıyla sona erdi.

Tokat

Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevlerini yapan 1998/4 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nın tarihçesi okundu.



Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, burada yaptığı konuşmada, edilen yeminin aziz Türk milletine sadakatle hizmet, emirlere ve amirlere mutlak itaat ve değerlere gönülden bağlı kalınması yemini olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimi tamamlayan 1500 er ant içti.

Törene protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.