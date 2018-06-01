Acemi Askerler Yemin Etti

Samsun ve Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi askerler, törenle yemin etti.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda, 371. dönem birinci grup kısa dönem 1100 er için yemin töreni düzenlendi. Alay Komutanı Jandarma Albay Ergün Cebeci, burada yaptığı konuşmada, eğitimlerini tamamlayan askerlere seslenerek şunları söyledi:

"Biraz önce Türk milletinin onur timsali şanlı bayrağımızın gölgesinde, şehitlerimizin manevi huzurunda, ailenizin önünde silah arkadaşlarınız ile omuz omuza vererek icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda canınızı seve seve feda edeceğinize ant içtiniz. İçtiğiniz ant en zor zamanlarda bile sizlere yol gösterecektir. Yemininizin teminatı şerefiniz, bedeli ise gerektiğinde vatan ve cumhuriyet uğrunda canınızı feda etmenizdir. Yurdumuzda emniyeti ve asayişi sağlayacak ve her türlü şer odaklarına karşı mücadele edeceksiniz."

Törende uzman erbaşların göğüs göğse muharebe tekniği gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda askerlerin kule oluşturarak Türk bayrağını açması da alkış aldı.

Tören geçişinin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.

Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Saadettin Yıldız, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz ve protokol üyeleri katıldı.

Samsun'da yedek subaylar yemin etti

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 371. kısa dönem 444 asteğmen için yemin töreni düzenlendi. Törenle ant içen askerlerden dönem birincileri, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Recep Ali Üstün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en genç subaylarına güveninin tam olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Sizleri ruhi ve fiziki yönden dayanıklılığı tam birer muharip asker, kalpleri Atatürk sevgisiyle dolu, Cumhuriyet'e, yurda ve millete bağlı, ahlaki ve manevi değerlerle dolu olarak yeni görev yerlerinize uğurluyoruz. Askerlik görevinden sonra da çoğunuz ülkenin geleceğini yönlendirecek önemli ve kritik görevlerde bulunacaksınız. Bu değer bundan sonraki askerlik hayatınızda ve sonraki yaşantınız boyunca rehberiniz olacaktır."

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Daha sonra asteğmenlerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Yakınlarına sarılan yedek subaylar, gözyaşlarına hakim olamadı.